HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

19 Aralık 2025 tarihinde Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 0 dereceyken, gece -6 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz -1, gece ise -10 derece olacak. Önümüzdeki günlerde hafif yağış bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz 1, gece -6 derece sıcaklık görülecek. Kış koşullarında kalın giyinmek ve yolculuk yaparken dikkatli olmak önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 0 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -6 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz -1, gece ise -10 derece olarak bekleniyor. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 4 km/saat düzeyinde olacak.

Önümüzdeki günlerde, Erzurum'da hafif yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 1 derece, gece ise -6 derece olacak. Nem oranı %65 civarında gerçekleşecek. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 4 derece, gece ise -5 derece olacak. Nem oranı %60 seviyesinde kalacak. 22 Aralık Pazartesi günü gündüz 5 derece, gece -5 derece olacak. Bu günlerde hava durumu daha ılıman görünmekte.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almak da önem taşıyor. Hava koşullarına bağlı olarak yolculuk yaparken dikkatli olunmalıdır. Araçların kış koşullarına uygun şekilde hazırlanması da gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elon Musk’ın ‘Starlink uydu zinciri’ Erzincan semalarında görüldüElon Musk’ın ‘Starlink uydu zinciri’ Erzincan semalarında görüldü
Trafikte akılalmaz görüntü! Önce yumruk attı sonra tabancayla ateş açtıTrafikte akılalmaz görüntü! Önce yumruk attı sonra tabancayla ateş açtı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.