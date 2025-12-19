Erzurum Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 0 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -6 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz -1, gece ise -10 derece olarak bekleniyor. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 4 km/saat düzeyinde olacak.

Önümüzdeki günlerde, Erzurum'da hafif yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 1 derece, gece ise -6 derece olacak. Nem oranı %65 civarında gerçekleşecek. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 4 derece, gece ise -5 derece olacak. Nem oranı %60 seviyesinde kalacak. 22 Aralık Pazartesi günü gündüz 5 derece, gece -5 derece olacak. Bu günlerde hava durumu daha ılıman görünmekte.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almak da önem taşıyor. Hava koşullarına bağlı olarak yolculuk yaparken dikkatli olunmalıdır. Araçların kış koşullarına uygun şekilde hazırlanması da gerekmektedir.