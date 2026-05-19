Erzurum Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'daki hava durumu, 19 Mayıs 2026 Salı günü sabah saatlerinde sağanakların etkili olacağını gösteriyor. Gün boyu sıcaklık 10 - 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 0 - 3 derece arasında olması bekleniyor. Bu nedenle, havanın serin ve yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, değişkenlik gösterecek. Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Perşembe günü orta şiddetli yağmur etkili olacak. Cuma günü ise sağanak yağış ya da gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Gündüz sıcaklıkların 13 - 15 derece, gece ise 3 - 5 derece arasında olması bekleniyor.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı. Uygun ayakkabı da seçilmesi önemli. Islanmaktan korunmak mümkün olacaktır. Ayrıca, serin havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekir. Sıcak içecekler de sağlığı korumakta etkilidir.

Erzurum'daki hava durumu, serin ve yağışlı koşulların süreceğini gösteriyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Planlarınızı yaparken hazırlıklı olmanızda fayda var.