HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla soğuk ve kar yağışlı hava koşulları etkili olacak. Hava sıcaklığı -8 ile -9 derecelerde seyrederken, hissedilen sıcaklık -13 ile -15 derece arasında tahmin edilmektedir. Kış aylarında karasal iklimin belirgin etkilerini gösteren Erzurum'da, önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu şartlarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda kalın giysilerle dikkatli olunması önem taşımaktadır.

Erzurum Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 19 Ocak 2026, Erzurum'da hava koşulları soğuk. Kar yağışlı bir gün geçirilecek. Hava sıcaklığı -8 ile -9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -13 ile -15 derece civarında olacak. Erzurum'daki hava durumu bu şekilde tanımlanabilir.

Erzurum, kış aylarında karasal iklim etkisi altındadır. Burada soğuk ve kar yağışlı hava koşulları hakimdir. Şehrin yüksek rakımı ve dağlık alanları bu durumu etkiler. Bu yüzden, kış aylarında hava durumu soğuk ve kar yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde sürecek. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklığı -12 ile -13 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü de sıcaklık aynı seviyelerde tahmin edilmektedir. Bu tarihlerde de hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak.

Soğuk ve kar yağışlı havalarda dikkatli olunmalıdır. Erzurum’da yaşayanlar ve ziyaretçiler, dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelidir. Su geçirmez giysiler ve kaymaz tabanlı ayakkabılar kullanılmalıdır. Ayrıca araç kullanırken lastikler kış koşullarına uygun hale getirilmelidir. Yol durumu da kontrol edilmelidir. Bu önlemler, güvenliği artırmak için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadıKız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadı
Pastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdıPastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.