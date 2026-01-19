Erzurum Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak 2026, Erzurum'da hava koşulları soğuk. Kar yağışlı bir gün geçirilecek. Hava sıcaklığı -8 ile -9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -13 ile -15 derece civarında olacak. Erzurum'daki hava durumu bu şekilde tanımlanabilir.

Erzurum, kış aylarında karasal iklim etkisi altındadır. Burada soğuk ve kar yağışlı hava koşulları hakimdir. Şehrin yüksek rakımı ve dağlık alanları bu durumu etkiler. Bu yüzden, kış aylarında hava durumu soğuk ve kar yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde sürecek. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklığı -12 ile -13 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü de sıcaklık aynı seviyelerde tahmin edilmektedir. Bu tarihlerde de hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak.

Soğuk ve kar yağışlı havalarda dikkatli olunmalıdır. Erzurum’da yaşayanlar ve ziyaretçiler, dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelidir. Su geçirmez giysiler ve kaymaz tabanlı ayakkabılar kullanılmalıdır. Ayrıca araç kullanırken lastikler kış koşullarına uygun hale getirilmelidir. Yol durumu da kontrol edilmelidir. Bu önlemler, güvenliği artırmak için önemlidir.