Erzurum Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 5 - 7 derece arasında düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Erzurum'daki hava açık ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde olacak. 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gündüz sıcaklıkları 25 - 26 derece tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik oluyor. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Erzurum'daki bu güzel günlerin tadını çıkarabilirsiniz.