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Erzurum Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 25 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 - 7 derece aralığına düşecek. Hava açık ve güneşli. Rüzgar hafif esiyor. 21 ve 22 Haziran'da da benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlamak için ideal bir zaman. Güneşin dik olduğu saatlerde koruyucu kullanmak önemli. Bu güzel havayı avantajınıza çevirebilirsiniz.

Erzurum Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 5 - 7 derece arasında düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Erzurum'daki hava açık ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde olacak. 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gündüz sıcaklıkları 25 - 26 derece tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik oluyor. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Erzurum'daki bu güzel günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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