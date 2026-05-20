Erzurum Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Erzurum'da hava durumu hafif yağışlı ve serin bir gün. Gündüz hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Bu, Erzurum’un tipik bir Mayıs günü profilidir.

Erzurum'da bugünkü hava genel olarak bulutlu. Açık hava etkinlikleri için dikkate alınması gereken bir durum var. Bugün hafif yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Güneşli aralıklar da gün içerisinde görülebilir.

Önümüzdeki günlerde durum nasıl olacak? 21 Mayıs Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 3 derece arasında değişecek. 22 Mayıs Cuma günü ise sağanak yağışlardan bahsediliyor. Gök gürültülü sağanak ihtimali de bulunuyor. Bu günlerde sıcaklık 13 ile 2 derece arasında olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağışlar devam edebilir. Sıcaklıklar 14 ile 4 derece arasında seyredecek.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı önlemler gerektiriyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek önemli. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan korur. Düşük sıcaklıklarda kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Elektronik cihazların su geçirmez çantalarda taşınması faydalı olacaktır. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almanız konforlu ve güvenli bir deneyim sağlar.