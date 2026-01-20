Erzurum Hava Durumu! 20 Ocak Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı, Erzurum'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağış bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı -11 ile -22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -19 derece civarında olacak. Nem oranı %86 seviyesinde. Rüzgar hızı 3.7 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32'dir. Gün batımı ise 17:19 olarak hesaplandı.

Erzurum'un karasal iklimi göz önüne alındığında, soğuk ve karla karışık yağışlı günler sıkça yaşanır. Kış aylarında bu tür hava koşulları yaygındır. Bu yüzden Erzurum'da yaşayanların kış hazırlığı yapmaları önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer olacak. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı -11 ile -23 derece arasında değişecek. 22 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık -6 ile -11 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 23 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının -4 ile -10 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Soğuk ve karla karışık yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de önemli. Ayakkabılarınız suya dayanıklı olmalıdır. Yolda kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken kış lastikleri tercih edilmelidir. Yol durumuna göre seyahat planları yapılmalıdır. Bu önlemler, güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olacaktır.