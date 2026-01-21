HABER

Erzurum Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava durumu kış koşullarını sergileyecek. Gün boyunca sıcaklıkların -11 ile -22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Soğuk ve karlı hava, Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için zorluklar yaratabilir. İleri günlerde ise sıcaklık -6 ile -10 derece kadar düşecek. Karla kaplı alanlarda kayma riski nedeniyle dikkatli olmak ve kalın giyinmek önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Erzurum'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu kış koşullarının tipik bir yansıması olacak. Hava oldukça soğuk ve kararlı. Gün boyunca hava sıcaklıklarının -11 ile -22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu da soğuk ve karlı bir hava durumu göstergesi.

Bugünkü hava durumu nasıl? Çoğunlukla güneşli bir gün öngörülüyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi muhtemel. Gece saatlerinde sıcaklık -22 dereceye kadar inebilir. Bu nedenle, soğuk ve karlı bir hava durumu bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 22 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar -6 ile -10 derece arasında seyredecek. 23 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -4 ile -12 derece arasında değişecek. 24 Ocak Cumartesi günü -3 ile -8 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Bulutlu bir hava koşulu hakim olacak.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın ve kat kat giyinmeli. Vücut ısısını korumak için bu önemlidir. Buzlanma ve kar birikintilerine karşı dikkatli olunmalı. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürülmelidir. Sokaklarda yürürken kayma riski vardır. Uygun ayakkabılar tercih edilmeli ve karla kaplı alanlardan uzak durulmalıdır.

Erzurum'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karlı olacak. Benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

