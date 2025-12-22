Erzurum Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Aralık Pazartesi 2025, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 0 ile -7 derece arasında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar -2 ile -5 derece aralığında seyredecek. Hissedilen sıcaklık -5 ile -9 derece arasında düşecek. Rüzgar hızı 4 ile 11 kilometre arasında değişecek. Rüzgar güneydoğu ve güney yönlerinden esecek. Nem oranı %39 ile %80 arasında değişecek. Basınç seviyesi ise 810 ile 811 hPa arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. 23 Aralık Salı günü sıcaklık -4 ile 1 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık -3 ile -8 derece arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklık -5 ile 0 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık -1 ile -6 derece arasında seyredecek. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklık -2 ile 1 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık bu günde -5 ile -8 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve bulutlu hava şartlarında dikkatli olmak önemli. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gerekir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalı olur. Sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkat edilmelidir. Araç kullanmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek önemlidir. Bu şekilde Erzurum'daki hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Güvenli bir şekilde günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.