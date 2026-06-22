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Erzurum Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 22 Haziran 2026 tarihinde hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23 - 24 derece arasında ölçülse de, gece sıcaklıkları 8 - 9 derece dolaylarında seyredecek. Ancak 23 ve 24 Haziran tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu süreçte dışarı çıkarken yağmurluk ya da şemsiye almak faydalı olacaktır. Erzurum'daki ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır.

Erzurum Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 22 Haziran 2026 Pazartesi, Erzurum'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 - 24 derece. Gece sıcaklığı ise 8 - 9 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un yaz havasına uygun. Gündüzleri ılıman, geceleri serin bir atmosfer sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 ve 24 Haziran tarihlerinde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 21 - 22 derece. Gece sıcaklıkları ise 9 - 10 derece civarında olacak. 25 Haziran Perşembe günü hava daha sakinleşecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 22 - 23 derece. Gece sıcaklığı yine 9 - 10 derece arasında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle 23 ve 24 Haziran tarihlerinde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız iyi olur. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle kat kat giyinmek faydalı. Gerektiğinde üzerinizi değiştirebileceğiniz bir kat giysi bulundurmak da önemlidir.

Erzurum'un yüksek rakımı ve sert karasal iklimi, yaz aylarında ani hava değişimlerine yol açabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Planlarınızı buna göre yapmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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