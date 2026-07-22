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Erzurum Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu değişken. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun yanı sıra, sıcaklığın 26 derece civarında olması öngörülüyor. En düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. 23 Temmuz'da hava açık geçecek ve sıcaklık 27 dereceye yükselecek. 24 Temmuz'da yeniden sağanak yağışlar görülmesi muhtemel. Hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak ise büyük önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu değişken. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının 26 derece civarında olması öngörülüyor. En düşük sıcaklık ise 11 derece civarında olacak. Bu durum, Erzurum'un tipik bir yaz gününe işaret ediyor.

Erzurum'daki hava bugün nasıl? Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Yağışların etkisiyle hava sıcaklığı 26 derece civarında. En düşük sıcaklık ise 11 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl değişecek? 23 Temmuz Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklık 27 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. 24 Temmuz Cuma günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 26 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 11 derece civarında kalacak. 25 Temmuz Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 29 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 10 derece bekleniyor.

Bu dönemde Erzurum'daki hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemli. Dışarı çıkmadan önce hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun kıyafetler tercih edilmeli. Sıcak günlerde bol su içmeyi unutmamalı ve güneşten korunmalısınız.

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hava durumu Erzurum
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