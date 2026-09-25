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Erzurum Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 25 Eylül 2026 Cuma günü hava durumu oldukça dikkat çekiyor. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneş, açık mavi gökyüzü ile etkin durumda. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşüyor. Sonbahar etkileri de hissediliyor. Ani hava değişimlerine dikkat etmek, dışarı çıkacakların öncelikle uygun giyinmesi gerekiyor. Doğayla iç içe aktivitelerde hava koşullarına göre esnek planlamalar yapmak önemli.

Erzurum Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

25 Eylül 2026 Cuma günü Erzurum'da hava durumu dikkat çekicidir. Yerel halk ve ziyaretçiler bu durumu yakından takip ediyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneş bu güzel Cuma gününde oldukça etkili. Açık mavi gökyüzü eşliğinde bir gün geçiriliyor. Akşam saatleri yaklaşırken sıcaklık 15 dereceye düşüyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, bir üst giyisi bulundurmalı.

Sonbahar mevsiminin etkileri hissediliyor. Erzurum'un havası genel olarak serin ve keyifli. Ani hava değişimlerine dikkat etmek faydalı. Sabah saatlerinde yer yer puslu bir hava vardır. Ancak gün boyunca güneş kontrolü ele alıyor. Aydınlık bir hava göze çarpıyor. Bu değişiklik, bölgenin zengin flora ve faunasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı geçebilir. Cumartesi günü sıcaklık 19 derece civarında olacak. Pazar günü ise yer yer hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkacakların hava durumu tahminlerini dikkate alması önemli. Sabah saatlerinde görülebilecek sis nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.

Hava durumu hakkında alınacak önlemlerden biri uygun giyinmektir. Hava koşullarının çabuk değişeceği göz önünde bulundurulmalı. Kat kat giyinmek, günün keyfini artırır. Dışarıda yapacağınız aktiviteleri planlarken esnek olmalısınız. Hava durumunu dikkate alarak program oluşturmak, olumsuz etkileri azaltır. Doğa yürüyüşleri ve pikniklerde güncel hava raporlarına bakmak gerekir. Bu faktörler, Erzurum'un doğasını yaşarken sağlığı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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