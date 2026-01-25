HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 25 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve bulutlu hava koşulları hakim. Sıcaklıklar -10 ile -4 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -14 ile -8 derece seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 2 ile 5 km/s arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor. Erzurum'da yaşayanlar kalın giyinmeli, buzlanmaya karşı dikkatli olmalı ve sıcak içecekler tüketmelidir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının etkilerini azaltacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Sıcaklıklar -10 ile -4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -14 ile -8 derece olacak. Nem oranı %77 civarında. Rüzgar hızı 2 ile 5 km/s arasında değişim gösterecek. Gün doğumu 07:27'de, gün batımı ise 17:19'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar -9 ile -5 derece arasında olacak. Salı günü sıcaklıklar -10 ile -3 derece arasına düşecek. Çarşamba günü ise sıcaklıklar -12 ile -1 derece arasında seyredecek. Perşembe günü sıcaklıklar -8 ile -1 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklıklar da bu aralıklarda olacak.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, dışarı çıkarken kalın giyinmelidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken de dikkatli davranmak önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut direncini artıracaktır. Yeterli su alımına özen göstermek de gereklidir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralıBursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı
Uşak’ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybettiUşak’ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.