Erzurum Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Sıcaklıklar -10 ile -4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -14 ile -8 derece olacak. Nem oranı %77 civarında. Rüzgar hızı 2 ile 5 km/s arasında değişim gösterecek. Gün doğumu 07:27'de, gün batımı ise 17:19'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar -9 ile -5 derece arasında olacak. Salı günü sıcaklıklar -10 ile -3 derece arasına düşecek. Çarşamba günü ise sıcaklıklar -12 ile -1 derece arasında seyredecek. Perşembe günü sıcaklıklar -8 ile -1 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklıklar da bu aralıklarda olacak.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, dışarı çıkarken kalın giyinmelidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken de dikkatli davranmak önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut direncini artıracaktır. Yeterli su alımına özen göstermek de gereklidir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltacaktır.