Erzurum Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da kış mevsimi kendini hissettiriyor. Bugün hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 0 derece civarında, gece ise -11 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu bulutlu ve soğuk olacak. 27 Ocak'ta gündüz sıcaklığı -2 derece, 28 Ocak'ta hafif kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava koşullarında, kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Kış lastikleriyle araç kullanmak da güvenliği artıracak.

Doğukan Akbayır

Bugün 26 Ocak 2026, Erzurum'da hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Gün boyunca hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 0 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek. Bu durum Erzurum'un soğuk kış koşullarını yine hatırlatıyor.

Erzurum'da kış aylarında sıkça soğuk ve kar yağışlı hava görülüyor. Önümüzdeki günlerde de bu hava durumu devam edecek gibi görünüyor. 27 Ocak Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı -2 derece, gece sıcaklığı ise -10 derece civarında seyredecek. 28 Ocak Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -4 derece olacak. Gece sıcaklığı yine -10 derece civarında kalacak. Yani Erzurum'un kış koşulları önümüzdeki günlerde sürmeye devam edecek.

Kar yağışlı ve soğuk hava koşullarında Erzurum'da yaşayanların dikkatli olması gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de önemli. Kar ve buzlanma nedeniyle kayma riski bulunuyor. Araç kullanırken de kış lastikleri kullanılmalı. Yol durumuna göre hız ayarları mutlaka yapılmalıdır. Bu önlemler, kışın zorlu koşullarında güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.

