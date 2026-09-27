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Erzurum Hava Durumu! 27 Eylül Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 27 Eylül Pazar 2026 tarihindeki hava durumu mevsim normallerine yakın bir seyir izliyor. Sıcaklık, gün içerisinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah serinliği, öğle saatlerine doğru geçici olarak kayboluyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Yerel halkın ve ziyaretçilerin uygun giyinmeleri ve hava durumunu takip etmeleri, dışarıda keyifli zaman geçirmek için önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 27 Eylül Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Erzurum'da 27 Eylül Pazar 2026 tarihindeki hava durumu dikkat çekici. Hava ortalama 19 ile 22 derece arasında. Sabah saatlerinde serin bir atmosfer mevcut. Öğle saatlerine doğru sıcaklık artıyor. Gün ilerledikçe hava bulutlanacak. Hafif yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin yağışlara karşı hazırlıklı olmaları önemli.

Bugünkü hava durumu mevsim normallerine yakın. Eylül ayında ılıman ve biraz soğuk hava bekleniyor. Bu durum yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşıyor. Kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olabilir. Öğle saatlerindeki serinlik hissi hafifler. Akşam saatlerinde serin rüzgarlara karşı koruma sağlar.

Önümüzdeki günlerin hava durumu da dikkat çekiyor. Pazartesi günü sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Yağış olasılığı devam ediyor. Salı günü hava daha soğuyacak. Sıcaklık 16 derecelere düşebilir. Akşam saatlerinde dışarıda olacakların sıcak tutacak giysiler tercih etmesi iyi bir seçenek. Gün içinde hava durumunu takip etmek önemlidir.

Bölgedeki atmosferik koşullar zaman zaman ani değişimler gösterebilir. Dikkatli olunursa Erzurum'da keyifli zaman geçirmek mümkündür. Doğa yürüyüşleri ve kamp yapanlar uygun hava koşullarını değerlendirebilir. Son dakika tahminlerine göz atmayı unutmayın. Değişken hava koşulları sürprizlere açık olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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