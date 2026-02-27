Erzurum Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava soğuk. Karla karışık yağış bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı -5 derece civarında olacak. Gece ise -15 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Erzurum'da hava durumu bugün soğuk ve karla karışık yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı -5 derecede kalacak. Gece sıcaklığı ise -17 dereceye kadar düşecek. Pazar günü sıcaklık -4 derece civarında olacak. Gece -19 dereceye inmesi bekleniyor. Pazartesi günü hava -3 dereceye düşecek. Gece -18 dereceye kadar soğuması söz konusu. Bu dönemde soğuk ve karla karışık yağışlar sürecek.

Soğuk ve karla karışık yağışlı havada sabah ve akşam sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Dışarıda rüzgar geçirmeyen montlar kullanılmalı. Kalın atkılar vücut ısısını tutmaya yardımcı olacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkat edilmelidir. Araçların kış lastikleri ile donatılması önemlidir. Evlerde pencere ve kapıların iyi kapandığına dikkat etmek gerekir. Böylece ısı kaybı en aza indirilebilir.

Erzurum'un yüksek rakımı ve kış koşulları önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak sağlığınızı korur. Güncel hava durumu raporlarını sürekli takip etmelisiniz. Plan ve hazırlıklarınızı buna göre yapmanız faydalı olur.