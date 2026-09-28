Erzurum Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum’da 28 Eylül Pazartesi günü hava durumu, iklim yapısının etkilerini gösteriyor. Bugün hava hafif ve serin. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklıkların artması bekleniyor.

Erzurum hava durumu için dikkate alınması gereken bir başka konu da kısa süreli yağışlar. Gün içinde aralıklı yağışlar görülebilir. Açık havada vakit geçirecekler için hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak mantıklı. Havanın değişkenliği, etkinlik planlayanlar için sürprizler yaratabilir. Bu nedenle, planlarınızı esnek tutmak önemlidir.

Gelecek günlerde serin ve ılımlı hava devam edecek. Haftanın ortalarında sıcaklıklar 18 - 21 derece civarında seyredecek. Gündüzleri güneşli havalar daha yaygın olacak. Akşamları ise düşen sıcaklıklar, Erzurum’un serinliğini hatırlatacak. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali de mevcut. Hazırlıklı olmakta fayda var.

Erzurum’da hava durumu tahminleri, etkinlik planları yaparken dikkate alınmalıdır. Ani hava değişikliklerine karşı temkinli olmak önemlidir. Şemsiye bulundurmak ve soğuk havalara uygun giyinmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, doğru bilgilere ulaşmak açısından önemlidir.