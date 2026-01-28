Erzurum Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 28 Ocak 2026 Çarşamba Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık -2 derece civarında. Gece ise -13 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu etken, Erzurum'daki hava durumunun soğuk ve bulutlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 29 Ocak Perşembe günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 0 ile -9 derece arasında değişecek. 30 ve 31 Ocak Cuma ve Cumartesi günlerinde, yer yer hafif kar sağanakları bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3-5 derece. Gece ise sıcaklık 1-1 derece civarında olacak.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında, Erzurum'da yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek gerekli. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Kar yağışında yollarda buzlanma oluşabilir. Araçların kış lastikleri ile donatılması sağlanmalıdır. Evde pencere ve kapıların iyi kapatılması gerekir. Bu enerji tasarrufu sağlar.

Erzurum'da 28 Ocak 2026 Çarşamba hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecektir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.