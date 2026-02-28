HABER

Erzurum Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 28 Şubat 2026 tarihinde soğuk hava etkili oluyor. Gün içinde sıcaklık -5 derece civarında, gece ise -19 dereceyi bulacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşme görülse de, yine de dikkatli olunmalı. Yolda buzlanma riski mevcut. Ayrıca, kış tireleri olan araçların kullanımı önemlidir. Sağlığınızı korumak için kalın giysiler giyinerek hazırlık yapmalısınız.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü, Erzurum'da hava soğuk. Hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -5 derece civarında. Gece ise -19 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Bu nedenle, Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Pazar günü, 1 Mart 2026 tarihinde, alçak bulutlar görülüyor. Ardından biraz güneşli bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklığı -4 derece, gece ise -18 derece civarında olması tahmin ediliyor. Pazartesi günü, 2 Mart 2026 tarihinde, bulutlar arasında güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -4 derece, gece -20 derece civarında olacak.

Bu dönemde, Erzurum'da hava durumu soğuk kalmaya devam edecek. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu bölgelerden uzak durulması tavsiye edilir.

Erzurum'un yüksek rakımı ve kış koşulları dikkate alındığında, hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Sağlığınızı korumak açısından bu hazırlık kritik bir öneme sahiptir. Güncel hava durumu raporlarını sürekli takip etmelisiniz. Planlarınızı ve hazırlıklarınızı buna göre yapmanızda fayda vardır.

hava durumu Erzurum
