Erzurum Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Erzurum hava durumu nasıl?

28 Temmuz 2026 Salı günü, Erzurum'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 27 ile 31 derece arasında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı ise %49 civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un yaz aylarında alışık olduğu hava koşullarına uygun.

29 Temmuz Çarşamba günü ise hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 15 ile 24 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. O günlerin sıcaklığı 14 ile 26 derece arasında değişecek. 31 Temmuz Cuma günü, benzer hava koşulları devam edecek. Hava sıcaklığı 16 ile 27 derece arasında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları değişkenlik gösterebilir. 28 Temmuz'daki yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmak önemlidir. 29 ve 30 Temmuz'daki serin ve yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Serin ve yağışlı günlerde yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Bu, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Erzurum'da 28 Temmuz'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanabilir. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Uygun önlemleri almak, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.