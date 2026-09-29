Erzurum Hava Durumu! 29 Eylül Salı Erzurum hava durumu nasıl?

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu, serin ve nemli bir atmosfer sunuyor. Bölgenin iklim koşullarına uygun bir hava hâkim. Bugün, hava sıcaklığı 19 - 21 derece civarında olacak. Şehir, yer yer kapalı bir gökyüzü ile güne başlayacak. Öğle saatlerinde daha açık bir havaya geçiş görülecek. Ancak akşam saatlerinde hava tekrar bulutlanabilir. Hafif yağmur da bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanların, hava durumunu bilmesi yararlı olacaktır.

Erzurum'da sonbaharın etkileri kendini göstermeye başladı. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Eylül ayının son günlerinde, akşam saatlerinde sıcaklık genellikle 16 - 18 derece arasında kalacak. Gün içinde hafif kıyafetler giymek uygun olabilir. Ancak akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmesi akıllıca olacaktır. Hava durumu gün içinde değişiklikler gösterebilir. Dışarıda uzun zaman geçirecek olanların kıyafetlerine dikkat etmesi önemli.

Önümüzdeki günlerin hava durumu da merak ediliyor. Ekim ayının ilk haftasında sıcaklık değerleri 17 - 20 derece arasında kalacak. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıklar 15 - 17 dereceye düşebilir. Ani hava değişikliklerine karşı tedbir almak önemlidir. Temkinli olmak, aşırı soğuk saatlerde dışarıda kalmamaya özen göstermek gereklidir. Hafif giysilerin yerine kalın giysiler tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, 29 Eylül Salı 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu, geçiş döneminin izlerini taşıyor. Bugünkü hava durumu, şehirde eğlenceli bir gün sunabilir. Önümüzdeki günlerde olası hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Erzurum’un iklim özellikleri ve kişisel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek en iyi çözümdür.