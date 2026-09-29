HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 29 Eylül Salı Erzurum hava durumu nasıl?

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Erzurum'daki hava durumu, serin ve nemli bir atmosfer ile dikkat çekiyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 - 21 derece arasında değişiklik gösterirken, yer yer kapalı bir gökyüzü hakim olacak. Öğle saatlerinde havanın açılması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16 - 18 dereceye düşecek. Dışarı çıkmayı planlayanların kıyafet tercihlerine ve hava durumuna dikkat etmesi önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 29 Eylül Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu, serin ve nemli bir atmosfer sunuyor. Bölgenin iklim koşullarına uygun bir hava hâkim. Bugün, hava sıcaklığı 19 - 21 derece civarında olacak. Şehir, yer yer kapalı bir gökyüzü ile güne başlayacak. Öğle saatlerinde daha açık bir havaya geçiş görülecek. Ancak akşam saatlerinde hava tekrar bulutlanabilir. Hafif yağmur da bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanların, hava durumunu bilmesi yararlı olacaktır.

Erzurum'da sonbaharın etkileri kendini göstermeye başladı. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Eylül ayının son günlerinde, akşam saatlerinde sıcaklık genellikle 16 - 18 derece arasında kalacak. Gün içinde hafif kıyafetler giymek uygun olabilir. Ancak akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmesi akıllıca olacaktır. Hava durumu gün içinde değişiklikler gösterebilir. Dışarıda uzun zaman geçirecek olanların kıyafetlerine dikkat etmesi önemli.

Önümüzdeki günlerin hava durumu da merak ediliyor. Ekim ayının ilk haftasında sıcaklık değerleri 17 - 20 derece arasında kalacak. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıklar 15 - 17 dereceye düşebilir. Ani hava değişikliklerine karşı tedbir almak önemlidir. Temkinli olmak, aşırı soğuk saatlerde dışarıda kalmamaya özen göstermek gereklidir. Hafif giysilerin yerine kalın giysiler tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, 29 Eylül Salı 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu, geçiş döneminin izlerini taşıyor. Bugünkü hava durumu, şehirde eğlenceli bir gün sunabilir. Önümüzdeki günlerde olası hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Erzurum’un iklim özellikleri ve kişisel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek en iyi çözümdür.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 tutuklamaYazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 tutuklama
Zelenskiy: "10 bin Kuzey Kore askeri daha konuşlanacak"Zelenskiy: "10 bin Kuzey Kore askeri daha konuşlanacak"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Aslı Enver'den beklenmedik karar: Eşi açıkladı

Aslı Enver'den beklenmedik karar: Eşi açıkladı

SPK'dan Tera Holding incelemesi! 37 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'dan Tera Holding incelemesi! 37 kişi hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.