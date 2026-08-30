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Erzurum Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 30 Ağustos 2026 tarihi serin bir hava ile karşılanacak. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye ulaşırken, gece sıcaklık 12 dereceye düşecek. Bu dönem, tipik yaz sonu havasının etkilerini yansıtıyor. Güneşli bir sabahla başlayan gün, öğle saatlerinde hafif bulutlu geçecektir. Ancak akşam saatlerinde yerel yağışlar bekleniyor. Hava koşullarının getirdiği soğuk rüzgârlar, dış mekan aktiviteleri için yeni bir planlama gerektiriyor.

Erzurum Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Erzurum’da 30 Ağustos Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava durumu serin olacak. Gün içinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. Bu, Erzurum’un tipik yaz sonu havasının etkilerini yansıtıyor. Güneşli bir sabah ile başlayacak. Öğle saatlerinde hafif bulutlu bir hava görünümü olacaktır. Akşam saatlerinde ise yerel yağışlar bekleniyor.

Erzurum’un hava durumu açısından serin rüzgârların etkileri görülecek. Özellikle sabah saatlerinde soğuk hava hissedilecek. Bu durum yürüyüş yapmak isteyenler için ferahlatıcı bir ortam sunuyor. Akşam saatlerinde üşümemek için üst kat giysi almak faydalı olacaktır. Sabah dışarı çıktığınızda kat kat giyinmek, günlük konfor sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Sıcaklık 18 ile 20 derece arasında değişim gösterecek. Çarşamba ve Perşembe günleri yerel yağışların yoğunlaşması bekleniyor. Bu durum, doğa ve tarım faaliyetleri açısından fayda sağlayabilir. Ancak dışarıda zaman geçirenler için önlem almak önemlidir. Zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olunmalı, aktiviteler planlanmalıdır.

Erzurum'un serin havalarında organik dış mekan etkinliklerinin ertelenmesi akıllıca olacaktır. Kapalı alanlarda vakit geçirmek, vücudu koruyabilir. Hava koşulları aniden değişebilir. Bu nedenle güncel verilere göz atmak önemli hale geliyor. 30 Ağustos’un serin havası sonrası temkinli olmak, keyifli bir yaz sonu geçirmenizi sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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