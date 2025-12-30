Erzurum Hava Durumu! 30 Aralık Salı Erzurum hava durumu nasıl?

30 Aralık 2025 Salı günü, Erzurum'da hava durumu soğuk. Karasal iklimin tipik özellikleri sergileniyor. Gündüz sıcaklığı -12°C civarında. Akşam saatlerinde ise -20°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Erzurum'un kış aylarındaki soğuk hava koşulları gözler önüne seriliyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü, zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -8°C, gece ise -12°C civarında olacak. 1 Ocak Perşembe günü, kar ve hafif kar sağanağı devam edecek. Gündüz sıcaklıkları -5°C, gece -17°C civarında seyredecek. Erzurum'un kış aylarındaki tipik hava koşulları sürdürülecek.

Bu soğuk ve karasal hava koşullarında dikkatli olunmalı. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giyinmelidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Buzlanma ve kar birikintilerine karşı tedbirli olmalısınız. Özellikle araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürüş tercih edilmelidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir.