Erzurum Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu ile ilgili bilgiler mevcut. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 25 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece arasında olacak. Bu durum, Temmuz ayı için tipik sıcaklık değerlerine yakın.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü sıcaklık 28 derece olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklığın 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu günlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. 2 Ağustos Pazar günü de sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması önemlidir. Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava sıcaklıklarının 30 derece civarına ulaşacağı günlerde, güneş ışınlarından korunulmalıdır. Yeterli su tüketimine özen göstermek sağlık açısından önemlidir.

Erzurum'da 30 Temmuz Perşembe günü başlayarak hava durumu değişken olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra sıcaklıklar 25 - 30 derece arasında değişecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak önerilir.