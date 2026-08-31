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Erzurum Hava Durumu! 31 Ağustos Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 31 Ağustos itibarıyla hava durumu yazın sıcak günlerinden sonra hafif bir serinlik sunuyor. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında iken, akşam saatlerinde 19 ila 22 derece arasında değişim gözlemleniyor. Bulutlu bir hava hâkim ve aralıklı hafif yağışlar bekleniyor. Açık havada zaman geçirenlerin ani yağışlara karşı şemsiye bulundurmaları, katmanlı giyinmeleri önem taşıyor. Gelecek günlerde sıcaklıklar 21 ila 24 derece arasında seyredecek.

Erzurum Hava Durumu! 31 Ağustos Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da 31 Ağustos Pazartesi tarihi itibarıyla hava durumu, yazın sıcak günlerinden sonra hafif bir serinlik hissettiriyor. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde bu değer 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde hafif esen rüzgar, serinliği artırıyor. Erzurum'un yüksek rakım etkisi nedeniyle serinlik daha belirgin. Bugün hava durumu genel olarak bulutlu. Aralıklı hafif yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, baharın ferahlığını hatırlatıyor.

Bu dönemde açık havada zaman geçirenler için önlem almak önemli. Güneşten korunmak için hafif kıyafetler tercih edilmeli. Havanın değişken olabileceği unutulmamalı. Dışarıda dolaşacaklar, ani yağışlar için şemsiye bulundurmalı. Katmanlı giyinmeyi düşünenler, akşam serinliğinden etkilenmekten kaçınabilir.

Gelecek günlerde Erzurum'da hava durumu daha kararlı bir seyir izleyecek. Salı günü sıcaklık 21 dereceye çıkması bekleniyor. Çarşamba günü hafif yağışlı bir hava söz konusu. Yağış miktarının fazla olmaması öngörülüyor. Haftanın ortasında açık alanlarda bulunanların hazırlıklı olmaları gerekecek. Perşembe ve Cuma günlerinde sıcaklık 23-24 dereceye yükselebilir. Bu, yaz mevsiminin son günlerini keyifle yaşamayı sağlayacak.

Erzurum'da bugünkü hava durumu, yaz mevsiminin sona yaklaştığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde hava genel olarak sıcak. Ancak bazı günlerde hafif yağışlı bir seyir izlenecek. Bu hava çeşitliliği, Erzurum’un doğal güzelliklerini keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Hava şartlarına uygun giyinmek, dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmek gerekiyor. Yanınıza gerekli ekipmanları alarak, bu güzel günlerin tadını artırabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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