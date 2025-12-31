Erzurum Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu karlı ve soğuk olacak. Gündüz hava sıcaklığı -5 derece civarında. Gece sıcaklıkları -12 dereceye kadar düşebilir. Erzurum'daki hava durumu bu nedenle oldukça soğuk ve karlı görünmektedir.

Rüzgar güneyden saatte 19 kilometre hızla esecek. Bu durum, hava sıcaklığını daha düşük hissettirebilir. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu da hava koşullarının soğuk ve nemli olmasına neden olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer şekilde soğuk kalacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü sıcaklığın -4 derece olması bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise sıcaklıklar -14 dereceye kadar düşebilir. Bu da hava koşullarının oldukça soğuk olacağını gösteriyor.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymelidirler. Buzlanma nedeniyle kayma riski vardır. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürmek kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, hava koşullarına uygun plan yapmak faydalı olacaktır. Gereksiz dışarı çıkmaktan kaçınmak da önemlidir.