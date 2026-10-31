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Erzurum Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 31 Ekim 2026 tarihi, soğuk ve bulutlu bir hava durumu ile geçiyor. Gün içinde 20 dereceye ulaşan sıcaklık, akşam saatlerinde 10 dereceye düşecek. Yağmur riski olan bu gün için dışarı çıkacakların şemsiye ve kalın giysiler bulundurmaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Kış hazırlıkları yaparak, hava koşullarına uygun önlemler almak önem kazanıyor.

Erzurum Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da 31 Ekim 2026 tarihinde hava durumu, soğuk bir havanın etkisi altında. Gün içinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Ancak akşam saatlerinde sıcaklığın 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Gündüz rahat kıyafetle dışarı çıkmak mümkün. Akşam serinliği için mont veya kalın bir giysi almayı unutmayın. Bu, hem rahat bir gün geçirmenizi hem de serinlikten etkilenmemenizi sağlayacak.

Gün içinde bulutlu bir hava hakim olacak. Belirli aralıklarla yağmur görülebilir. Dışarıda vakit geçirenler için bu bir zorluk yaratabilir. Eğer yürüyüş yapmayı planlıyorsanız, yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gün batımına doğru hava daha da serinleyecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici olacak. Kasım ayının başıyla birlikte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hafta başından itibaren sıcaklıklar 12 - 15 derece arasında değişecek. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sıcaklık daha da azalabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların kalın giyinmeleri önerilir. Yanlarına sıcak içecekler almaları da iyi bir fikir olabilir.

Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Kısa süreli yağış bekleniyorsa hafif su geçirmez giysiler tercih edin. Kış mevsiminin etkilerini hissetmeye başladığınız bu günlerde, trafik koşullarına dikkat etmek hayati önem taşıyor. Ani hava değişimlerinde araç sürücülerinin dikkatli olması gerekiyor.

Erzurum’da 31 Ekim 2026’da hava durumu, soğuk ve yağışlı bir gün ile karakterize ediliyor. Bugünkü hava durumu, yılın bu döneminde geçiş dönemine işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde kış hazırlıklarına başlamak gerekiyor. Kalın giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak, keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

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hava durumu Erzurum
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