Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan '1999 depremi' detayı

Nevşehir'in Göreme beldesinde önceki gün, etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 5 bilirkişi görevlendirildiğini, idari ve adli soruşturmanın sonucunda olayın bütün yönleriyle açıklığa çıkmasını beklediklerini bildirmişti.

EVLİ ÇİFT SAKARYA'DA UĞURLANDI

Tuna çifti için dün Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tuna ailesinin yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Öğle vakti kılınan namazın ardından Begüm Çetinkaya Tuna'nın cenazesi Sapanca Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Fatih Eray Tuna'nın (31) naaşı ise Geyve'ye gönderildi. Tuna'nın cenazesi, Geyve Merkez Sinanbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 YAŞINDA ENKAZDAN ÇIKARILMIŞ

Sakarya'da internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olan Fatih Eray Tuna'nın, 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altından kurtarıldığı, çiftin 5 Temmuz'da evlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır