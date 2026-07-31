Erzurum Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu değişken. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 11 ile 14 derece arasında değişecek. Bu durum, yazın tipik havasını yansıtıyor. Gündüzleri sıcak, geceleri serin bir hava profili oluşacak.

Yakın günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar için benzer durumlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29 ile 30 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 12 ile 13 derece aralığında seyredecek. Gök gürültülü sağanak yağışların bazı bölgelerde devam etmesi muhtemel.

Bu hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için gündüzleri uygun kıyafetler seçmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak için dikkatli olunmalı. Bol su tüketilmesi de faydalı. Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Açık alanlarda korunmasız kalmaktan kaçınılmalıdır. Gündüz sıcaklık yüksek olacağından, gölgelik alanlar tercih edilebilir. Gece serin hava nedeniyle hafif ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak faydalı olacaktır.

Erzurum'da 31 Temmuz 2026 Cuma ve takip eden günlerde hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini gösteriyor. Gündüz sıcak, gece serin ve yağışlı bir hava bekleniyor.