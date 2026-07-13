Erzurum Havalimanı’ndan 6 ayda 634 bin 770 kişi uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2026 yılı Haziran ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre; Erzurum Havalimanı’nda haziran ayında iç hatlarda 89 bin 217, dış hatlarda ise bin 3 olmak üzere toplam 90 bin 220 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 552, dış hatlarda 11 olmak üzere toplam 563 sefer olarak kaydedildi. Haziran ayında yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 789,011 ton olarak gerçekleşti.

2026 yılının ocak-haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte ise Erzurum Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı 634 bin 770’e ulaştı. Aynı dönemde uçak trafiği 4 bin 198, yük trafiği ise 5 bin 405,342 ton olarak gerçekleşti.