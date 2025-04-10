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Erzurum için sarı kod verildi

Meteoroloji uzmanları Erzurum ve çevresi için kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına uyarısında bulundu.

Erzurum için sarı kod verildi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 10 Nisan 2025 Perşembe günü (bugün ) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum ve çevresinde kuvvetli rüzgâr (sarı kod) ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, yüksek kesimlerde 90 km/saat) bekleniyor. Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlgili birimlerimiz uyarılmış olup, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Erzurum
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