Erzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazası

Erzurum’da 2025 yılının Ekim ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum’da 2025 yılı Ekim ayında 172 yaralamalı kaza, 275 maddi hasarlı kazada 253 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum’da 2025 yılının ilk 10 ayında bin 428 ölümlü-yaralamalı kaza, 2 bin 379 maddi hasarlı kazada 26 ölü ve 2 bin 491 yaralı kayıtlara geçti.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır