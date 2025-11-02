HABER

Erzurum’da iş hanında bekçi ölü bulundu

Erzurum’da bir iş hanında bekçi olarak çalışan Orhan Korkmaz (69), iş hanının tuvaletinde ölü bulundu.

Erzurum’da iş hanında bekçi ölü bulundu

Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi’ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı’nda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinde yakınları, Korkmaz’dan haber alamayınca iş hanına gitti. Yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, bekçiyi tuvalette hareketsiz buldu.

Erzurum’da iş hanında bekçi ölü bulundu 1

Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtı, sağlık ekipleri Korkmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Korkmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Erzurum’da iş hanında bekçi ölü bulundu 2

Kaynak: İHA

Erzurum
