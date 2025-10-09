HABER

Erzurum’da jandarma bölgesinde 9 ayda 8 ölü

Erzurum’da jandarma sorumluluk bölgesinde Eylül ayı içinde 23 yaralamalı trafik kazası yaşandı, 8 vatandaş yaşamını kaybetti.

Erzurum’da 2025 yılının Eylül ayı trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre; Erzurum’da 2025 yılı Eylül ayı döneminde 23 yaralamalı kaza, 16 maddi hasarlı kazada 3 vefat ve 37 yaralı kayıtlara geçti.
2025 yılı 9 aylık dönemde ise 212 ölümlü-yaralamalı kaza, 124 maddi hasarlı ve bu kazalarda 8 kişi öldü, 421 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

