Erzurum’da tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca kültürel varlıkların korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen "Anadolu Mirası" operasyonu kapsamında; KOM Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, Pasinler ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 1 adet Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen Parşömen ve 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Bronz Haç ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, ele geçirilen eserler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında ise 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Kültürel mirasımızın korunmasına yönelik kaçakçılıkla mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi.

