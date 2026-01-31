HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Erzurum’da polisin düzenlediği operasyonda 937 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi yakalandı.

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 762 gram skunk maddesi, 175,76 gram metamfetamin maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 3 adet fişek, 8 bin 185 TL suç unsuru para olmak üzere, Toplam 937,76 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama 1

Operasyon kapsamında adli mercilere sevk edilen E.Y. (28), V.B.(41), O.K.(28) ve M.Y.S.(30) isimli 4 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama 2


Yapılan açıklamada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya toprak altından çöküyor: Obruklar büyüyorKonya toprak altından çöküyor: Obruklar büyüyor
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyorİran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu! Gülben Ergen hastaneye koştu

Fatih Ürek'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu! Gülben Ergen hastaneye koştu

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.