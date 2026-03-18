Google'ın yeni "Kişisel Zekâ" özelliği yaygınlaşıyor: İşte yetenekleri

Google, "Kişisel Zekâ" (Personal Intelligence) özelliğini daha geniş kitlelere ulaştırmaya başladı. Yazılım devi bu özelliği bu yılın başında tanıtmıştı. Peki Google'ın "Kişisel Zekâ" (Personal Intelligence) özelliği ne işe yarıyor?

Google'ın yeni "Kişisel Zekâ" özelliği yaygınlaşıyor: İşte yetenekleri
Enes Çırtlık

Yapay zeka her geçen gün daha da kişiselleşerek günlük hayatımızın merkezine yerleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda Google da yılın başında tanıttığı “Personal Intelligence” (Kişisel Zekâ) özelliğini daha geniş kitlelere ulaştırmaya başladı.

Webtekno'da yer alan habere göre; İlk olarak ABD’de kullanıma sunulan bu yenilik, Google Arama’daki AI Modu, Gemini uygulaması ve Chrome’daki Gemini entegrasyonu üzerinden kullanılabilir durumda.

"KİŞİSEL ZEKÂ" NEDİR?

Bu sistem, Gmail ve Google Fotoğraflar gibi uygulamalarla entegre çalışarak kullanıcının geçmiş verilerini analiz ediyor ve tamamen kişiye özel öneriler sunuyor.

Üstelik bunu yaparken kullanıcıdan sürekli detay vermesini istemiyor, yani yapay zekâ sizi zaten “tanıyor”.

NELER YAPABİLİYOR?

Yeni özellik, günlük hayatı kolaylaştıran birçok akıllı senaryo sunuyor.

  • Kişiye özel alışveriş önerileri: Daha önce aldığınız ürünlere ve tarzınıza göre öneriler sunuyor. Örneğin yeni aldığınız ayakkabıya uygun çanta seçenekleri bile detaylı şekilde listeleniyor.
  • Teknik sorunlara akıllı çözümler: Hangi cihazı kullandığınızı hatırlamasanız bile satın alma geçmişinize göre doğru çözüm adımlarını veriyor.
  • Yoğun programlara akıllı destek: Uçuş aralarında yemek önerileri, kapılar arası mesafe ve zaman hesabı gibi detayları otomatik planlıyor.
  • Kişisel seyahat planları: “En iyi 10 yer” listeleri yerine, ilgi alanlarınıza göre gizli kalmış keşif noktaları öneriyor.
  • Yeni hobiler keşfi: Okuma ve doğa sevginize bakarak şiir gibi hiç düşünmediğiniz alanlara yönlendirebiliyor.
Kişisel Zekâ şu anda ABD’de aktif ve ücretsiz kullanıcılar için Gemini uygulaması ile Chrome’da kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Google yakın gelecekte özelliği diğer bölgelere de açacağını belirtti.

