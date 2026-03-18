Google'ın yeni "Kişisel Zekâ" özelliği yaygınlaşıyor: İşte yetenekleri

Yapay zeka her geçen gün daha da kişiselleşerek günlük hayatımızın merkezine yerleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda Google da yılın başında tanıttığı “Personal Intelligence” (Kişisel Zekâ) özelliğini daha geniş kitlelere ulaştırmaya başladı.
Webtekno'da yer alan habere göre; İlk olarak ABD’de kullanıma sunulan bu yenilik, Google Arama’daki AI Modu, Gemini uygulaması ve Chrome’daki Gemini entegrasyonu üzerinden kullanılabilir durumda.
Bu sistem, Gmail ve Google Fotoğraflar gibi uygulamalarla entegre çalışarak kullanıcının geçmiş verilerini analiz ediyor ve tamamen kişiye özel öneriler sunuyor.
Üstelik bunu yaparken kullanıcıdan sürekli detay vermesini istemiyor, yani yapay zekâ sizi zaten “tanıyor”.
Yeni özellik, günlük hayatı kolaylaştıran birçok akıllı senaryo sunuyor.
Kişisel Zekâ şu anda ABD’de aktif ve ücretsiz kullanıcılar için Gemini uygulaması ile Chrome’da kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Google yakın gelecekte özelliği diğer bölgelere de açacağını belirtti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum