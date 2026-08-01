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Eşek arı yuvasına sıcak su döktü! 1 hafta sonra doğum gününde hayatını kaybetti

Isparta'da mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, yuvasına sıcak su döktüğü eşek arılarının saldırısına uğradı. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce 2 çocuğundan birin kömür zehirlenmesinden kaybeden Kaya'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Eşek arı yuvasına sıcak su döktü! 1 hafta sonra doğum gününde hayatını kaybetti

Davraz Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, geçen hafta cumartesi günü atölyesinde müşterilerini tedirgin eden eşek arısı yuvasına sıcak su döktü. Yuvadan çıkan arılar Kaya’yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Eşek arı yuvasına sıcak su döktü! 1 hafta sonra doğum gününde hayatını kaybetti 1

BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce 2 çocuğundan birin kömür zehirlenmesinden kaybeden Kaya'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Eşek arı yuvasına sıcak su döktü! 1 hafta sonra doğum gününde hayatını kaybetti 2

Kaya'nın cenazesi Davraz Mahallesi Erenler Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Isparta
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