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Esenler'de sokak ortasında vahşet! Eşini katletti tehditler savurdu

İstanbul Esenler'de sokak ortasında kan donduran bir olay yaşandı. Boşanma aşamasındaki Şaban Y. (37) eşi Sevilay Y.'yi (34) bıçakla yaraladıktan sonra kendine zarar verdi. Kadın yerde yaralı şekilde yatarken tekme atan Şaban Y., çevreden müdahale etmek isteyenleri tehdit ederek yaklaştırmadı. Polis müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Şaban Y., yaralı eşi Sevilay Y. ile birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevilay Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esenler'de sokak ortasında vahşet! Eşini katletti tehditler savurdu

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi 227. Sokak'ta meydana geldi. Mahkeme kararıyla aralarında uzaklaştırma kararı olan Şaban Y. e Sevilay Y. ayrı yaşıyordu. Boşanma aşamasında oldukları için bir süredir Urfa'da yaşayan Şaban Y., eşini telefonla aradıktan sonra eşyalarını almak için 5 katlı binanın giriş katında bulunan daireye geldi. Çift arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Bu sırada koca Şaban Y., eşi Sevilay Y.'yi defalarca bıçakladı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Şaban Y. bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Olayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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TEHDİTLER SAVURDU, KADINI TEKMELEDİ

Eşini bıçaklayan Şaban Y., kendine bıçakla zarar verirken, çevreden yardım etmek isteyenlere de tehditler savurarak kadına yardım edilmesini engelledi. Yaralı kadına tekme atan Şaban Y.'ye, olay yerine gelen Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede saldırganı etkisiz hale getiren polis ekipleri, elindeki bıçağı alarak yere yatırdı. Bu sırada çevredekiler, yaralı kadının yardımına koştu. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sevilay Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Sevilay Y.'nin ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu öğrenilirken saldırgan kocanın tedavisi devam ediyor. Esenler Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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'SENİ DE VURURUM, DEDİ'

Saldırgan kocayı durdurmaya çalışan Metin K., "Boşanma aşamasındalar, kadın kendi eşyalarını almaya gelmiş. Aralarında tartışma çıktı, ondan sonra adam bıçakladı eşini. Kendi boğazına da bıçak attı, eline de attı, kendini bıçakla yaraladı. Ben gittim biraz sakinleştirmeye çalıştım, adam durmadı. Bana 'Seni de vururum' dedi, kendi boğazına bıçak attığı için geri geldim. Tanıyordum dükkana gidip geliyordu, sakin biriydi. Artık aralarında ne geçti bilmiyoruz. Herhalde cinnet geçirmiş adam" dedi.

SALDIRGAN KOCAYA TEKME ATTILAR

Sokakta yaşanan dehşet anları ise cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, kocanın yaraladığı karısını tekmelediği, ardından bıçakla kendine zarar verdiği ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı anlar yer aldı.

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Saldırgan kocanın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada çevredeki bazı vatandaşların tekme attığı bu sırada polisin ise engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Esenler
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