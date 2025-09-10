Esenler'de taksici dehşeti, servis şoförüne küfür yağdırdı! Kan donduran tehdit: "Ailendeki bütün erkekleri öldürürüm"

Türkiye'de trafikte yaşanan kavgalar her gün sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak Esenler'de meydana gelen olay hızla yayılmaya başladı.

ŞOFÖRE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Bir taksici, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı servis şoförü ile tartışmaya başladı. Aracından inen taksi şoförü, servis şoförüne ağır küfürler yağdırdı.

Servis şoförüne ölüm tehdidi eden taksici, "İnşallah bir haberde görürüm onu" diyerek adamın aracına vurdu.

KAN DONDURAN TEHDİT: "GÖRÜNTÜLERİ HABERDE GÖRÜRSEM AİLENDEKİ BÜTÜN ERKEKLERİ ÖLDÜRÜRÜM"

Ettiği küfürler sonrası taksicinin yanındaki kadın da taksi şoförüne tepki gösterdi. Aracına binmek üzereyken tekrar geri çıkan şoför, "O görüntüyü haberde görürsem ailendeki bütün erkekleri öldürürüm" dedi.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Dehşet anları ise anbean kameralara yansıdı. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada ise birçok paylaşım yapıldı.