HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenler'de taksici dehşeti, servis şoförüne küfür yağdırdı! Kan donduran tehdit: "Ailendeki bütün erkekleri öldürürüm"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Trafikteki kavga görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Esenler'de bir taksici tartıştığı servis şoförünün aracına saldırarak küfürler savurdu. Video çekildiğini gören taksici bu kez de kan donduran bir tehditte bulundu. Taksici, "O görüntüyü haberde görürsem ailendeki bütün erkekleri öldürürüm" diyerek tehdit savurdu. İşte o anlar...

Türkiye'de trafikte yaşanan kavgalar her gün sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak Esenler'de meydana gelen olay hızla yayılmaya başladı.

Esenler de taksici dehşeti, servis şoförüne küfür yağdırdı! Kan donduran tehdit: "Ailendeki bütün erkekleri öldürürüm" 1

ŞOFÖRE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Bir taksici, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı servis şoförü ile tartışmaya başladı. Aracından inen taksi şoförü, servis şoförüne ağır küfürler yağdırdı.

Servis şoförüne ölüm tehdidi eden taksici, "İnşallah bir haberde görürüm onu" diyerek adamın aracına vurdu.

Esenler de taksici dehşeti, servis şoförüne küfür yağdırdı! Kan donduran tehdit: "Ailendeki bütün erkekleri öldürürüm" 2

KAN DONDURAN TEHDİT: "GÖRÜNTÜLERİ HABERDE GÖRÜRSEM AİLENDEKİ BÜTÜN ERKEKLERİ ÖLDÜRÜRÜM"

Ettiği küfürler sonrası taksicinin yanındaki kadın da taksi şoförüne tepki gösterdi. Aracına binmek üzereyken tekrar geri çıkan şoför, "O görüntüyü haberde görürsem ailendeki bütün erkekleri öldürürüm" dedi.

Esenler de taksici dehşeti, servis şoförüne küfür yağdırdı! Kan donduran tehdit: "Ailendeki bütün erkekleri öldürürüm" 3

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Dehşet anları ise anbean kameralara yansıdı. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada ise birçok paylaşım yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple Watch Ultra 3: İşte fiyatı, özellikleri, tansiyon ölçme özelliği ve çıkış tarihi!Apple Watch Ultra 3: İşte fiyatı, özellikleri, tansiyon ölçme özelliği ve çıkış tarihi!
Apple Watch SE 3 neler sunuyor? İşte özellikleri, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatıApple Watch SE 3 neler sunuyor? İşte özellikleri, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı

Anahtar Kelimeler:
Taksici Esenler Türkiye servis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boşanan kadınlar dikkat! AYM'den '300 gün bekleme süresi' kararı

Boşanan kadınlar dikkat! AYM'den '300 gün bekleme süresi' kararı

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi tartışma yaratacak pankart! Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından jet yanıt

CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi tartışma yaratacak pankart! Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından jet yanıt

Adana'da akılalmaz olay: Sokak röportajında her şeyi itiraf etmişti! Suçüstü yakalandı

Adana'da akılalmaz olay: Sokak röportajında her şeyi itiraf etmişti! Suçüstü yakalandı

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada

Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.