Esenler’de apartmanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya sıçradı

İstanbul’un Esenler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya sıçradı.

İstanbul’un Esenler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Esenler ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı. 5 katlı bina bulunan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı atarken, diğer iki binanın kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle boş olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

