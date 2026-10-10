HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esenler'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli kaza yaptı; sürücüye 259 bin lira ceza

Esenler'de plakasız motosikletiyle seyir halinde olan 18 yaşından küçük sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Esenler'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli kaza yaptı; sürücüye 259 bin lira ceza

Olay, saat 00.45 sıralarında Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü plakası olmayan motosikletle ters yöne girerek hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin durumu telsizden anons etmesi üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

ŞASE NUMARASINDAN ÇEKME BELGELİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis ekiplerinin takibi sonucu kaçan motosikletli, Atışalanı Mezarlığı yakınlarında yakalandı. Ekiplerin yaptığı şase numarası kontrolünde, motosikletin 34 MSS 077 plakasına kayıtlı ve 'çekme belgeli' olduğu tespit edildi. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen motosikleti sürücü H.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.O.T.’nin (19) yapılan GBT kontrollerinde herhangi bir suç kaydına rastlanılmadı

BETON REFÜJE ÇARPTILAR

Kaçış sırasında beton refüje çarparak kaza yapan şüpheliler için sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüphelilerden sürücü H.K., hafif yaralı olarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

259 BİN CEZA

Ehliyetsiz ve trafik kurallarını hiçe sayarak kaçan sürücüye toplam 259 bin 557 lira ceza uygulandı. Trafikten menedilen plakasız motosiklet ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Polis merkezine götürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Esenler de dur ihtarına uymayıp kaçan motosikletli kaza yaptı; sürücüye 259 bin lira ceza 1Esenler de dur ihtarına uymayıp kaçan motosikletli kaza yaptı; sürücüye 259 bin lira ceza 2Esenler de dur ihtarına uymayıp kaçan motosikletli kaza yaptı; sürücüye 259 bin lira ceza 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’da sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan bağışı seferberliğiOrdu’da sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan bağışı seferberliği
Türkeli’de palamutun adeti 50 liraya düştüTürkeli’de palamutun adeti 50 liraya düştü

Anahtar Kelimeler:
polis Ceza sürücü belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.