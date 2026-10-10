Ordu’da sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan bağışı seferberliği

Ordu’nun Ünye ilçesinde, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası, hastane personeli ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Ünye Devlet Hastanesi ile Türk Kızılay iş birliğinde hastane bahçesine konumlandırılan kan bağışı aracında hem sağlık çalışanları hem de hasta yakınları hayat kurtarmak için sıraya girdi. Kampanyada hedeflenen sembolik rakam ise Ordu’nun plaka kodu olan 52 ünite olarak belirlendi.

"TRAFİK KAZALARI VE AMELİYATLARDA KAN HAYATİ İHTİYAÇ"

Türk Kızılay ile yapılan görüşmeler neticesinde bağış aracını hastanede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten ve kampanyanın önemini anlatan Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, "Özellikle hastanemizde gerçekleştirilen mide ve bağırsak ameliyatı gibi ciddi cerrahi operasyonlarda, kanamalı vakalarda, diyaliz hastalarında ve ortopedik işlemlerde kan tedariki hayati bir ihtiyaçtır. Ayrıca hastanemizin ana karayolu üzerinde bulunması nedeniyle sıkça karşılaştığımız yaralanmalı trafik kazalarında da ciddi miktarda kana ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

"BAĞIŞÇILARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sağlık çalışanlarının kampanyaya büyük bir duyarlılık gösterdiğini vurgulayan Dündar, "Şu an hastane personelimiz de kampanyaya çok ciddi bir destek veriyor. Aralarında 20 ila 40 kez kan bağışında bulunmuş tecrübeli bağışçılarımız var; başta onlar olmak üzere katkı sağlayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"HERKESİ KAN VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Tüm vatandaşları ve kan verebilecek herkesi bağış yapmaya davet eden Başhekim Dündar, "‘Bir kan, bir candır’ anlayışıyla herkesi hastanemizdeki kan bağışı noktasına bekliyoruz. İnşallah bugün en az 52 ünite kan bağışına ulaşarak Ordu’muzun plaka kodunu yakalamayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.