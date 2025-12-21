HABER

Esenyurt'ta alkollü kadın, yaşlı adamı acımasızca darbetti! O anlar saniye saniye kamerada

Tepkilerin odağındaki olay Esenyurt'ta yaşandı. İddialara göre alkollü olduğu belirtilen bir kadın, sokakta yaşlı bir adamdan para istedi. Olumsuz cevap alan kadın yaşlı adamı kovaladı. Kadın, yere düşen adamı acımasızca tekmeledi. Yüzüne tekme alan adam kanlar içinde yere yığıldı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Yaşanan olay hakkına konuşan esnaf, "Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil" dedi. İşte detaylar...

Olay, dün 04.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü kadın, etraftaki şişeleri alkol bulmak için kontrol ettiği sırada yaşlı adamı gördü.

YAŞLI ADAMIN YANINA GİDİP PARA İSTEDİ

O sırada yürümekten yorulan adam, bir işyerinin basamağında dinlenmeye başladı. Kadın, yaşlı adamın yanına gelerek para isterken, olumsuz cevap alması üzerine ise adama tepki gösterdi.

YERE DÜŞEN YAŞLI ADAMIN SURATINA TEKME ATTI

Kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı. Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken, uzun süre yerde hareketsiz şekilde yattı. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü. Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu. Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

"BU NASIL VAHŞİLİKTİR"

Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Metin Doğan, "Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

