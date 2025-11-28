HABER

Esenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan bir olay bölgede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Bomba şans eseri patlamazken polis kaçan şüphelilerin peşine düştü.

İstanbul Esenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Bomba patlamazken, olay yerine gelen polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgilere göre otele pimini çekip el bombası attılar. Atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.

Kaynak: İHA

