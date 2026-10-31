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Esenyurt’ta kadının tartıştığı erkeği sokak ortasında darbettiği anlar kamerada

Esenyurt’ta bir kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında darbederek taş attı. Atılan taşlardan biri park halindeki aracın camına isabet ederek hasara neden oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta kadının tartıştığı erkeği sokak ortasında darbettiği anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Ardıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir kadın ile erkek arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Esenyurt’ta kadının tartıştığı erkeği sokak ortasında darbettiği anlar kamerada 1

TARTIŞTIĞI ERKEĞİ SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine darbettiği erkeğe taş attı. Atılan taşlardan biri park halindeki bir aracın camına isabet etti.

Esenyurt’ta kadının tartıştığı erkeği sokak ortasında darbettiği anlar kamerada 2

Aracının zarar gördüğünü fark eden sahibinin, olaya karışan kadın ve erkeği bulduğu, araçta oluşan hasarın ise ikili tarafından karşılandığı öğrenildi. Yaşanan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt şiddet
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