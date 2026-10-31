Esenyurt’ta kadının tartıştığı erkeği sokak ortasında darbettiği anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Ardıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir kadın ile erkek arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI ERKEĞİ SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine darbettiği erkeğe taş attı. Atılan taşlardan biri park halindeki bir aracın camına isabet etti.

Aracının zarar gördüğünü fark eden sahibinin, olaya karışan kadın ve erkeği bulduğu, araçta oluşan hasarın ise ikili tarafından karşılandığı öğrenildi. Yaşanan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır