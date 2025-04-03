Esenyurt'ta korkunç cinayet... Kızı da engel olamadı! Gözleri önünde annesini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bir süredir aralarında sorun olan çift, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak'a bıçakla saldırdı.

KIZI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

O sırada evde bulunan 16 yaşındaki kızları sesleri duyunca anne ve babasının yanına gitti. Babasının annesine bıçakla saldırdığını gören genç kız, araya girerek engel olmaya çalıştı ancak başaramadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sesler üzerine aynı sitede oturan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşegül Başak’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ayşegül Başak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır