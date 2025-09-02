HABER

Esenyurt'ta köşeye sıkıştırdıkları genci dövüp motor anahtarını aldılar! "Gasp ediyorum seni"

Esenyurt’ta bir grup genç, yolda motorla dolaşan bir genci sıkıştırıp darp etti. Motor anahtarını alıp "gasp ediyorum seni" diyen şahıslar kamera böyle yansıdı.

Esenyurt'taki olay, dün gece örnek mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç motoruyla dolaştığı esnada henüz nedeni bilinmeyen sebeple bir grubun hedefi oldu.

SENİ GASP EDİYORUM"

Çocuğu durdurup tartışan gençlerden biri çocuğa hakaret edip darp etmeye başladı. Tekme tokat kavga eden şahıs, "seni gasp ediyorum, motorun anahtarını alın" diyerek emirler yağdırdı.

Esenyurt ta köşeye sıkıştırdıkları genci dövüp motor anahtarını aldılar! "Gasp ediyorum seni" 1

OLAY ANI KAMERADA

Motor anahtarını alıp uzaklaşan gençler daha sonra tekrar dönüp çocuğu bir daha darp ettiler. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt ta köşeye sıkıştırdıkları genci dövüp motor anahtarını aldılar! "Gasp ediyorum seni" 2

Polisin gelmesiyle gençler ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

(İHA)

