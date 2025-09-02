Esenyurt'ta köşeye sıkıştırdıkları genci dövüp motor anahtarını aldılar! "Gasp ediyorum seni"

Esenyurt'taki olay, dün gece örnek mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç motoruyla dolaştığı esnada henüz nedeni bilinmeyen sebeple bir grubun hedefi oldu.

SENİ GASP EDİYORUM"

Çocuğu durdurup tartışan gençlerden biri çocuğa hakaret edip darp etmeye başladı. Tekme tokat kavga eden şahıs, "seni gasp ediyorum, motorun anahtarını alın" diyerek emirler yağdırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Motor anahtarını alıp uzaklaşan gençler daha sonra tekrar dönüp çocuğu bir daha darp ettiler. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin gelmesiyle gençler ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

(İHA)