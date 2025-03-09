Esenyurt'ta yangın! İtfaiye ekipleri 7 kişiyi kurtardı, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı daire ve üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ise yoğun dumandan etkilenen 1 kişiyi tedbiren hastaneye kaldırırken 6 kişiye olay yerinde müdahale etti. Çıkış nedeni araştırılan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

(DHA)