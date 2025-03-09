Esenyurt'ta yangın! İtfaiye ekipleri 7 kişiyi kurtardı, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı daire ve üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ise yoğun dumandan etkilenen 1 kişiyi tedbiren hastaneye kaldırırken 6 kişiye olay yerinde müdahale etti. Çıkış nedeni araştırılan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
(DHA)
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