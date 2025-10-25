Esenyurt’u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı!

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde kent genelinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkili oldu.

Mega kentte etkili olan sağanak yağış, Esenyurt’ta bazı mahallerde hayatı felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sudan dolayı sürücüler güçlükle ilerlerken, bir binanın bodrum katında bulunan daire tamamen sular altında kaldı.

Bazı vatandaşların, sokaklardaki su birikintilerini kendi imkanlarıyla çekmeye çalıştığı görüldü.

