HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eşi araç çarpması sonucu öldü, olay yerinden ayrılan kocası polise 'ot topluyorduk' dedi

Konya’da kocasıyla araç içerisinde tartıştıktan sonra araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen kadın, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan kadının kocası, polis ekiplerine "Ot toplamak için araçtan indi, kaza olunca araçtaki çocukları eve bırakıp geldim" dedi.

Eşi araç çarpması sonucu öldü, olay yerinden ayrılan kocası polise 'ot topluyorduk' dedi

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akyokuş istikametinden Altınapa Barajı istikametine otomobiliyle seyir halinde olan M.E.H. araçta yanında bulunan eşi 30 yaşındaki Kirfa El Husa ile tartıştı.

Eşi araç çarpması sonucu öldü, olay yerinden ayrılan kocası polise ot topluyorduk dedi 1

EŞİYLE TARTIŞTI, ARABADAN İNİNCE OTOMOBİL ÇARPTI

Tartışma sonrası Kirfa El Husa araçtan inerek yolun karşısına geçmek istediği sırada M.A. idaresindeki 35 KF 9450 plakalı otomobil kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan genç kadını fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Husa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi araç çarpması sonucu öldü, olay yerinden ayrılan kocası polise ot topluyorduk dedi 2

EŞİNE OTOMOBİL ÇARPAN ADAM OLAY YERİNDEN AYRILDI

Kaza sonrası olay yerini terk eden koca M.E.H. kısa süre sonra olay yerine tekrar gelerek araçta çocukların olduğunu, onları eve bırakmaya gittiğini söyledi.

Eşi araç çarpması sonucu öldü, olay yerinden ayrılan kocası polise ot topluyorduk dedi 3

POLİSLERE "ÇOCUKLARI EVE BIRAKIP DÖNDÜM" DEDİ

Polis ekiplerinin kazanın nasıl olduğuna yönelik sorusuna ise M.E.H., "İleriden dolandık geldik. Daha sonra yol kenarına durduk. Ot topluyordu eşim, çağırdım gel yeter artık gidelim dedim. Karşıya geçerken araba çarptı. Yol kenarında ot topluyordu. Arabada bebekler vardı eve bırakmaya gittim" dedi.

Kaza sonrası olay yerindeki incelemelerin ardından araç sürücüsü ve kazada ölen kadının eşi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsveç'ten Trump'ın kararına yanıt! "Boyun eğmeyeceğiz"İsveç'ten Trump'ın kararına yanıt! "Boyun eğmeyeceğiz"
Bingöl’de yolcu otobüsü, TIR’a çarptı! Yaralılar varBingöl’de yolcu otobüsü, TIR’a çarptı! Yaralılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.